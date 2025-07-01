В Ижевске отменили массовые мероприятия из-за атаки ВСУ

Власти Ижевска приняли решение об отмене массовых мероприятий 1 и 2 июля. Они должны были быть посвящены Дню ветерана боевых действий, сообщается на сайте администрации города.

1 июля в Ижевске должны были состояться автопробег, концерт в Летнем саду имени Горького и световая инсталляция на светомузыкальном фонтане. 2 июля планировался митинг-концерт к пятилетию присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести».

Беспилотники ВСУ атаковали город 1 июля, удар пришелся по местному предприятию. После атаки начался сильный пожар. По словам очевидцев, было слышно несколько взрывов.

Третий вражеский беспилотник уничтожили на подлете к Ижевску. По информации местных жителей, дрон сбили над Увинским районом. Судя по видео, это также беспилотник типа «Лютый».

В результате происшествия три человека погибли, минимум 24 пострадали. В настоящее время 7 пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, еще 17 человек — в состоянии средней тяжести. На месте ЧП продолжается разбор завалов.