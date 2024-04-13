Рогов: под завалами в Токмаке еще могут находиться люди Происшествия Сегодня 07:19

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что в городе Токмак, где после обстрела ВСУ жилого сектора есть разрушенные дома, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее украинская армия обстреляла многоквартирный сектор Токмака. В результате атаки есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки горожан были тяжело ранены. По словам Рогова, в Токмаке продолжаются работы по разбору завалов на месте попадания снарядов в жилые дома. Также ВСУ обстреливали Токмак в конце марта. В городе работала система ПВО.