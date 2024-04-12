Шесть человек погибли при обстреле ВСУ Токмака
При атаке ВСУ на жилой квартал Токмака погибли шесть человек
Фото - © Шесть человек погибли при обстреле ВСУ Токмака в Запорожской области/Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов
Шесть человек погибли при обстреле ВСУ Токмака в Запорожской области, около 20 жителей ранены, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«По предварительным данным, в результате обстрела жилого района города погибли шесть человек, в том числе один из них ребёнок. Не менее 20 жителей города получили тяжёлые ранения и травмы», — написал политик в своем Telegram-канале.
Ранее о гибели ребенка сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.
Террористы нанесли удар по району с многоквартирными домами.