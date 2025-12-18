Байкер, насмерть сбивший актрису Земляникину, получил 2,5 года тюрьмы

сегодня в 19:18

Московский суд вынес приговор по делу о ДТП, в результате которого погибла сводная сестра телеведущего Александра Стриженова Елена Земляникина, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

На скамье подсудимых оказался байкер Сергей Г. На него завели дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Суд признал мужчину виновным. Сергея приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Также его лишили права управлять транспортным средством сроком на 2 года 10 месяцев.

Смертельное ДТП произошло в мае 2025 гола. Елена Владимировна переходила дорогу по пешеходному переходу, байкер на большой скорости наехал на нее. Она получила смертельные травмы.

