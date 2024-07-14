Байден отказался назвать стрельбу на митинге Трампа покушением

Байден намерен переговорить с Трампом в ближайшее время

Президент США Джо Байден намерен переговорить с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом в ближайшее время, пишет РИА Новости .

Байден заявил, что у него нет всех данных о случившемся на митинге Трампа, он пока не может назвать стрельбу покушением, пишет агентство.

Американский лидер также заявил, что уже вечером сможет переговорить с Трампом.

Ранее Байден осудил покушение на бывшего главу Белого дома Дональда Трампа

Ранее на митинге Трампа со своими сторонниками раздались выстрелы. Политик был легко ранен в область лица. Его осмотрели врачи.

Стрелок мог быть застрелен агентами Секретной Службы.