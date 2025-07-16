Онлайн-запись в офисы МосОблЕИРЦ доступна в 10 округах Подмосковья
На сайте МосОблЕИРЦ открыта предварительная запись в клиентские офисы, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.
Жители Бронниц, Жуковского, Люберец, Мытищ, Одинцово, Раменского, Реутова, Химок, Щёлково и Фрязино могут заранее выбрать удобную дату, время и получить приоритетное обслуживание.
Записаться на прием могут и жители частных домов — те, кто обслуживается в МосОблЕИРЦ по вопросам электроснабжения.
Как записаться:
• На сайте МосОблЕИРЦ нажмите кнопку «Предварительная запись», выберите город, офис, дату, время и тему обращения.
• На электронную почту придёт письмо с PIN-кодом.
• При визите в офис введите PIN-код в терминале электронной очереди, получите талон.
• Вы будете обслужены первым же освободившимся менеджером.
Самое востребованное время посещения офисов МосОблЕИРЦ — первая декада месяца после получения квитанций, период передачи показаний с 15 по 26 число и выходные дни.