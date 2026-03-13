Бабушка кинула младенца с лестницы под Тюменью. Череп собирали по кусочкам

В тюменском селе Ярково произошла леденящая душу история — там бабушка сбросила младенца с лестницы вниз головой, потому что ребенок раздражал ее своим плачем. Череп малышки пришлось собирать по кусочкам, сообщает 72.RU .

Инцидент произошел в двухэтажном кирпичном доме 8 марта. Около 23:00 жильцы услышали глухой стук и странный крик в подъезде. Один из соседей вышел посмотреть, что случилось, и увидел на лестнице первого этажа девочку-младенца. Она лежала босая вниз головой.

Между тем на втором этаже стояла женщина. Она махала руками и что-то невнятно говорила. Позднее оказалось, что это бабушка ребенка. Именно она скинула малышку с лестничной площадки. Затем на место происшествия вызвали скорую помощь.

Соседи, пока ждали медиков, укутали девочку. Та приоткрывала глаза, хрипела и ни на что не реагировала. Прошло 20 минут, но бригада не приехала. Тогда жильцы сами повезли ребенка в больницу.

Позднее правоохранители выяснили, что мать малышки в тот роковой вечер вместе с сожителем поехала в клуб. С четырьмя детьми осталась бабушка. Женщина была пьяна. Бабушку раздражал плач младшего ребенка. По этому она взяла 7-месячную внучку из кроватки за ногу, вытянула над лестницей и скинула на ступеньки вниз головой.

Из больницы Ярково пострадавшую малышку направили в Тюмень в ОКБ-2. Девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Но она уже начинает дышать без аппарата ИВЛ. Известно, что врачам пришлось собирать череп пострадавшей буквально по кусочкам.

Виновницу трагедии увезли в СИЗО — ее обвиняют в покушении на убийство малолетней.

