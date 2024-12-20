Азербайджанец получил 13 лет тюрьмы за смертельную перестрелку в Подмосковье

Гражданина Азербайджана отправили на 13 лет в колонию за смертельную перестрелку у подмосковного кафе, в результате которой погиб один человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью .

По данным следствия, 22 декабря 2023 года ночью возле ресторана в Видном осужденный повздорил с двумя своими знакомыми. Потасовка превратилась в перестрелку, в ходе которой гражданин выстрелил в своих оппонентов и скрылся.

Один из мужчин скончался на месте. Второй раненый был спасен медиками. В отношении стрелка было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия.

В рамках расследования дела были проведены обыски, допрошены 50 свидетелей, назначены и проведены более 30 судебных экспертиз. Собранные доказательства признаны коллегией присяжных заседателей и судом достаточными для вынесения приговора.

Подмосковный суд на основании вердикта присяжных приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее неизвестные открыли стрельбу в «Кофемании» в центре Москвы. Правоохранители разыскивали 5 участников перестрелки.