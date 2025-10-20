Axios: над кортежем вице-президента США Джей Ди Вэнса взорвался снаряд

В американской Калифорнии над трассой Interstate-5 во время военной демонстрации снаряд взорвался над кортежем вице-президента США Джей Ди Вэнса, сообщает «Царьград» .

По информации портала Axios, в ходе военной демонстрации в Кэмп-Пендлтоне артиллерийский снаряд взорвался в воздухе.

Из-за взрыва была повреждена машина калифорнийского дорожного патруля (CHP). Часть службы безопасности вице-президента случайно получила ранения от артснаряда.

Несмотря на опасность, власти сказали, что серьезных последствий данного инцидента удалось избежать, пострадавших нет.

Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп еще не принял решения по вопросу возможной передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.

