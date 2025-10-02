АвтоВАЗ ответил на новости о разбившейся из-за блокировки руля Lada Vesta

АвтоВАЗ не получал сведений о ДТП, в которое якобы попала женщина-водитель Lada Vesta во Владимирской области, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу автогиганта. Таким образом компания ответила на информацию, что россиянка, предположительно, разбилась на «Ладе» из-за заблокировавшегося на ходу руля и теперь готовит крупный иск к автопроизводителю.

В АвтоВАЗе подчеркнули, что на их горячую линию еще не поступало ни одного обращения, связанного «с похожей ситуацией».

«Безусловно, АвтоВАЗ заинтересован в разборе и анализе подобных инцидентов в случае, если они произошли, однако на фото, которые публикуются в сети интернет, автомобиль представлен со снятыми государственными регистрационными знаками», — добавили в компании.

Автогигант также попросил воздержаться «от необоснованных преждевременных выводов и обвинений».

Ранее в Сети начали активно обсуждаться публикации, что женщина на Lada Vesta якобы попала в аварию на трассе из-за того, что у ее машины на ходу заблокировался руль. В результате водитель, как утверждалось, получила серьезную травму позвоночника.

Автоблогер и юрист предполагаемой потерпевшей Александр Шумский также утверждает, что это первый зафиксированный случай подобного ДТП после того, как АвтоВАЗ признал массовую проблему у своих машин.

Ранее в России начали отзыв более 14 000 Lada Travel из-за того, что в автомобилях отсутствовал блок управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС).

