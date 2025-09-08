Более 14 тысяч машин Lada отзывают в России из-за неисправности

В России отзывают более 14 000 автомобилей марки Lada Travel из-за того, что в них нет блока блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Добровольный отзыв реализует производитель машин — компания «АвтоВАЗ», сообщила пресс-служба Росстандарта.

«Отзыву подлежат 14 024 автомобиля Lada Travel, реализованных в период с октября 2021 года по ноябрь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению», — проинформировали в ведомстве.

На всех отозванных автомобилях выполнят плановую установку блока управления СВЭОС.

Автовладельцев, чей транспорт подлежит отзыву, предупредят об этом рассылкой письма или звонком по телефону. Водителям будет необходимо привезти свои машины в ближайшие дилерские центры, где проведут ремонт.

Клиенты «АвтоВАЗа» также могут самостоятельно узнать, числится ли их транспорт в отзывной программе. Для этого нужно сверить VIN-код машины с опубликованным перечнем, воспользоваться интерактивным поиском или официальным сайтом Auto.ru.