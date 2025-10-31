Автосервис загорелся в столичном районе Бирюлево Восточное

сегодня в 12:19

Здание автосервиса загорелось на юге Москвы по адресу: ул. 6-я Радиальная, д. 44. На месте работают пожарные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

По данным ведомства, в здании, охваченном огнем, один этаж. Пожар в автосервисе тушит 41 специалист.

В тушении задействовано 11 единиц техники.

Информация о причинах загорания и наличии пострадавших уточняется.

Накануне пожар произошел в квартире многоэтажного дома в Троицке. Кадры тушения появились в Сети.

