Автомобили такси один за другим переехали пешехода в Москве. Мужчина погиб
Мужчина погиб в Москве после наезда на него двух машин такси
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
В столице два автомобиля такси друг за другом наехали на мужчину-пешехода, решившего перейти дорогу в неположенном месте. Он погиб, сообщает газета «Известия».
По данным ГИБДД Москвы, инцидент произошел в 00:07 вторника на Кутузовском проспекте у дома № 57.
Сначала таксист за рулем Hyundai сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте, после чего пешехода переехал другой автомобиль такси, двигавшийся в попутном направлении.
Мужчина умер на месте ДТП от полученных травм.
Накануне на Юго-Восточной хорде в Москве столкнулись два грузовых автомобиля. В районе аварии было затруднено движение.