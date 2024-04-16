Автомобили такси один за другим переехали пешехода в Москве. Мужчина погиб

Мужчина погиб в Москве после наезда на него двух машин такси

В столице два автомобиля такси друг за другом наехали на мужчину-пешехода, решившего перейти дорогу в неположенном месте. Он погиб, сообщает газета «Известия» .

По данным ГИБДД Москвы, инцидент произошел в 00:07 вторника на Кутузовском проспекте у дома № 57.

Сначала таксист за рулем Hyundai сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте, после чего пешехода переехал другой автомобиль такси, двигавшийся в попутном направлении.

Мужчина умер на месте ДТП от полученных травм.

Накануне на Юго-Восточной хорде в Москве столкнулись два грузовых автомобиля. В районе аварии было затруднено движение.