сегодня в 21:21

Автомобиль загорелся на Северо-Восточной хорде в Москве

На месте происшествия находятся оперативные службы. Они выясняют причины возгорания автомобиля.

Информации о наличии пострадавших на данный момент нет. Из-за происшествия движение в сторону Бусиновской эстакады затруднено на 2,8 км.

Автолюбителям порекомендовали воспользоваться путями объезда.

