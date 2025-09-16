Автомобиль загорелся на Северо-Восточной хорде в Москве
Движение затруднено на участке Северо-Восточной хорды из-за возгорания автомобиля, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте происшествия находятся оперативные службы. Они выясняют причины возгорания автомобиля.
Информации о наличии пострадавших на данный момент нет. Из-за происшествия движение в сторону Бусиновской эстакады затруднено на 2,8 км.
Автолюбителям порекомендовали воспользоваться путями объезда.
Ранее в Коломне водитель «Газели», сдавая назад, не заметил пешехода и наехал на него. Машина протащила человека почти метр.