Жуткие кадры: водитель «Газели» сбил пешехода в Коломне, сдавая назад

В Коломне водитель «Газели», сдавая назад, не заметил пешехода и наехал на него. Мужчина оказался под колесами автомобиля, сообщает «МК: срочные новости» .

В Сети появились жуткие кадры с моментом ДТП. На видео показано, как пешеход стоял на дороге возле дома и что-то рассматривал. В этот момент появилась «Газель», которая ехала задним ходом.

Водитель автомобиля не заметил пешехода и наехал на него. Послышался звук удара. Человек оказался под колесами «Газели» — машина протащила его почти метр.

После этого водитель «Газели» отъехал вперед, чтобы достать пешехода из-под грузовика. В этот момент пострадавший был жив и даже смог подняться с помощью прохожих. О его состоянии сейчас ничего неизвестно.

Ранее мотоциклист разбился в жутком ДТП в Егорьевске. Его изуродованный труп остался лежать на дороге.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.