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Автомобиль взорвался на территории университета в Краснодаре

Автомобиль взорвался на территории университета в Краснодаре. По предварительной информации, в результате ЧП пострадавших нет, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в пятницу на территории Кубанского государственного технологического университета.

Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона, который был установлен в автомобиль.

Ранее автомобиль взорвался в Старопименовском переулке в центре Москвы. После взрыва сгорели по меньшей мере две машины. Обстоятельства случившегося выясняются.