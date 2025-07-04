Автомобиль взорвался на территории университета в Краснодаре
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
Автомобиль взорвался на территории университета в Краснодаре. По предварительной информации, в результате ЧП пострадавших нет, сообщает SHOT.
Инцидент произошел в пятницу на территории Кубанского государственного технологического университета.
Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона, который был установлен в автомобиль.
Ранее автомобиль взорвался в Старопименовском переулке в центре Москвы. После взрыва сгорели по меньшей мере две машины. Обстоятельства случившегося выясняются.