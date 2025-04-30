Автомобиль въехал в толпу в Копенгагене. Пять человек пострадали

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Пять человек пострадали при наезде авто на толпу в Копенгагене

В Копенгагене автомобиль влетел в толпу людей, которые стояли около цветочного магазина. В результате пять человек пострадали, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на TV2.

ДТП произошло прямо в центре города. По предварительным данным, виновником аварии стал пожилой водитель красной машины, которая наехала на людей. Мужчина за рулем потерял контроль над управлением авто.

В результате инцидента пострадали пять жителей города. Об их состоянии на данный момент ничего не известно.

На месте происшествия работают три машины скорой помощи, пожарные и полиция.

Ранее в Москве произошло ДТП с двумя автобусами и грузовиком. Водитель последнего погиб.