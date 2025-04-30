Автомобиль въехал в толпу в Копенгагене. Пять человек пострадали
Пять человек пострадали при наезде авто на толпу в Копенгагене
Фото - © Официальный канал РЕН ТВ в Telegram
В Копенгагене автомобиль влетел в толпу людей, которые стояли около цветочного магазина. В результате пять человек пострадали, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на TV2.
ДТП произошло прямо в центре города. По предварительным данным, виновником аварии стал пожилой водитель красной машины, которая наехала на людей. Мужчина за рулем потерял контроль над управлением авто.
В результате инцидента пострадали пять жителей города. Об их состоянии на данный момент ничего не известно.
На месте происшествия работают три машины скорой помощи, пожарные и полиция.
Ранее в Москве произошло ДТП с двумя автобусами и грузовиком. Водитель последнего погиб.