После нового рекорда биткоина аналитики ждут снижения до $112 тыс

На текущей неделе биткоин установил новый рекорд, достигнув отметки в $123 218. Однако, по прогнозам эксперта «БКС Мир инвестиций» Олега Решетникова, уже на следующей неделе курс может скорректироваться до $112 тыс., сообщает Газета.ru .

«На динамику курса биткоина будут влиять макроданные из США. В фокусе — заявки на пособия по безработице и индекс деловой активности PMI. Отчеты станут особенно важными на фоне приближения заседания Федеральной резервной системы США. Консенсус пока предполагает сохранение ставки, но слабая статистика может усилить ожидания смягчения политики — и поддержать биткоин», — отметил Решетников.

Он уточнил, что также важным фактором остается активность институциональных инвесторов. Несмотря на сезонное снижение объемов торгов на спотовом и фьючерсном рынках, приток средств в биржевые фонды остается высоким. Однако возможный отток капитала способен подорвать стабильность криптовалюты.

Эксперт также отметил, что дополнительным драйвером может стать отчет Tesla (23 июля), поскольку компания владеет примерно 11,5 тыс. биткоинов. Решение Tesla зафиксировать прибыль способно повлиять на рыночные настроения, хотя, по мнению аналитиков, такой сценарий маловероятен.

16 июля цена биткоина приблизилась к $119 тыс. С начала 2025 года криптовалюта выросла на 28%, прибавив около $26,5 тыс.