В России значительно выросли зарплаты бортпроводников

Согласно данным HeadHunter, средний заработок бортпроводников в России за год увеличился на 12%. В первой половине 2025 года медианная зарплата в этой профессии составила 86 тыс. рублей в месяц, что на 23% выше показателя годичной давности. Эти сведения содержатся в исследовании hh.ru, приуроченном ко Всемирному дню бортпроводника 12 июля, сообщает Газета.ru.

Среди авиакомпаний один из самых высоких окладов предлагает ПАО «Аэрофлот» — от 138 тыс. рублей до налогообложения. При этом наличие опыта необязательно: перевозчик организует бесплатное обучение с выплатой стипендии, а также гарантирует возможности карьерного роста и совершенствования языковых навыков.

Одновременно увеличивается потребность в таких специалистах. За первые шесть месяцев 2025 года было опубликовано свыше 700 вакансий для бортпроводников — на 18% больше, чем за тот же период предыдущего года.

Наибольшее количество предложений сосредоточено в Москве и Московской области (44% от общего числа), следом идут Краснодарский край (13%) и Санкт-Петербург (9%). В десятку лидеров также вошли Свердловская и Ленинградская области, Тверь, Нижний Новгород, Белгород и Пермь.

Рост числа вакансий сопровождается повышением популярности профессии: количество откликов на открытые позиции выросло более чем на 12% в сравнении с аналогичным отрезком прошлого года.