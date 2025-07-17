Эксперты прогнозируют укрепление доллара перед заседанием ЦБ по ключевой ставке

Аналитики «БКС» ожидают, что перед заседанием Центробанка по ключевой ставке доллар будет торговаться на уровне 77 рублей. По прогнозу эксперта «БКС Мир инвестиций» Александра Шепелева, на следующей неделе стоимость американской валюты составит 77,5–79,5 рубля, евро — 90–92 рубля, а юаня — 10,75–11,05 рубля, сообщает Газета.ru.

Специалист подчеркнул, что укреплению рубля способствуют снижение геополитических рисков, валютные продажи в рамках бюджетного правила, а также растущий интерес россиян к ОФЗ.

«Дополнительную поддержку рублю может дать налоговый период: в июле компании будут выплачивать налог на дополнительный доход, что увеличит продажи валюты. Однако в начале августа рубль может перейти к ослаблению. Если Центробанк 25 июля снизит ключевую ставку на 100 базисных пунктов или более, девальвационное движение рубля может стартовать с первых чисел августа», — добавил Шепелев.

Эксперт обозначил целевые уровни: 80 рублей за доллар и 11,1 рубля за юань.

На 16 июля доллар торговался выше 78 рублей, евро — на отметке 90 рублей, а юань — 10,8 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела к рублю на 31 рубль (27%), евро — на 27 рублей (23%), а китайская — на 4,7 рубля (около 30%).

Новое значение ключевой ставки станет известно после заседания ЦБ 25 июля. В настоящее время она составляет 20%.