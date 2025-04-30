Фото - © Машина скорой помощи едет по Тверской улице в Москве/Медиасток.рф

сегодня в 10:11

Водитель грузовика погиб в ДТП с 2 автобусами в Москве

Водитель грузовика скончался в дорожно-транспортном происшествиями с двумя автобусами в Москве. Инцидент произошел на Кронштадтском бульваре, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

В салоне одного автобуса в момент столкновения было 25 человек. В другом сидели 15 пассажиров.

В результате столкновения пострадали люди. Их количество пока неизвестно. Водитель грузовика погиб.

Ранее такси и каршеринг столкнулись на юге Москвы. У такси был смят капот. У каршеринга — повреждена задняя часть.