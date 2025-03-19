Автомобиль улетел в реку Оку на выезде из подмосковных Озер
Фото - © Телеграм-канал «МК: срочные новости»
Машина улетела в реку Оку, ЧП произошло на выезде из Озер в Московской области, сообщает «МК: срочные новости».
Подробностей происшествия пока нет. Неизвестно также, что случилось с водителем. Эти вопросы сейчас выясняются.
На фото с места происшествия видно, что автомобиль лежит перевернутый в воде. Из реки торчит колесо.
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