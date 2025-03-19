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Автомобиль улетел в реку Оку на выезде из подмосковных Озер

Машина улетела в реку Оку, ЧП произошло на выезде из Озер в Московской области, сообщает «МК: срочные новости» .

Подробностей происшествия пока нет. Неизвестно также, что случилось с водителем. Эти вопросы сейчас выясняются.

На фото с места происшествия видно, что автомобиль лежит перевернутый в воде. Из реки торчит колесо.

Ранее спасатели пришли на помощь рыбаку, провалившемуся под лед на Москве-реке в городском округе Люберцы.