Спасатели пришли на помощь рыбаку, провалившемуся под лед на Москве-реке

Накануне работники 232-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли 43-летнего мужчину, провалившегося под лед. Инцидент произошел на Москва-реке в городском округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Начальник части Олег Гречаник рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» за помощью специалистов обратились очевидцы. Они увидели мужчину, который провалился в холодную воду и звал на помощь. Он находился где-то в 60 м от берега, поэтому люди решили не рисковать и вызвать спасателей.

«Оперативно прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы оценили ситуацию. Основная проблема заключалась в том, что подъехать к месту провала на автомобиле не позволяло бездорожье и рыхлый снег. Поэтому, не теряя время, специалисты взяли все необходимое снаряжение и пешком выдвинулись к месту происшествия. Пройдя два километра по дамбе, спасатели увидели на льду возле полыньи пострадавшего. Мужчина смог самостоятельно вылезти на ледяную поверхность, однако он был напуган, остался без сил и ждал помощь. Один из специалистов надел гидрокостюм, нарастил веревку, взял с собой спасательный круг и выдвинулся к мужчине. На берегу его страховали коллеги с помощью специального троса. Пострадавший ухватился за круг, после чего его благополучно вытащили на берег. Мужчина сердечно поблагодарил спасателей за оказанную помощь», — заключил Олег Гречаник.

Он добавил, что очевидцы не остались в сторонке, они посадили его в машину, отогрели и отвезли в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

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