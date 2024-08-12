Автомобиль снес женщину с двухлетним ребенком во дворе дома в Подольске

В Подольске автомобиль наехал на женщину с ребенком

В Подмосковье автомобилист так сильно разогнался во дворе дома, что буквально снес 27-летнюю женщину и ее 2-летнего ребенка, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Инцидент произошел в Подольске. Мужчина за рулем «Лады» не рассчитал скорость, сильно разогнался и сбил женщину с маленьким ребенком в междворовом проезде.

Пострадавших госпитализировали. У ребенка диагностировали сотрясение мозга. Кроме того, у него ссадины на теле. Его мать получила черепно-мозговую травму и ушиб бедра.

Водитель не стал скрываться с места происшествия. Полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП.

Ранее стало известно, что мотоциклист и его пассажир погибли во время аварии на МКАД. Они столкнулись с автомобилем после того, как их подрезал фургон.