сегодня в 11:50

Автомобиль скорой помощи с пациентом внутри протаранил магазин в Королеве

Автомобиль скорой помощи врезался в торговую палатку в подмосковном Королеве. Продавец успела покинуть ее буквально за минуту до случившегося, сообщает « МК: срочные новости ».

Скорая действовала по регламенту и ехала с включенными проблесковыми маячками. В машине находился пациент. Один из автомобилистов не заметил маячки. Произошло столкновение.

В результате автомобиль скорой откинуло, и он врезался в магазин. К счастью, продавщица успела покинуть торговую палатку. Она не пострадала.

