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Автомобиль сбил семь пешеходов в Нижегородской области

Водитель за рулем Hyundai Solaris в Нижегородской области не справился с управлением и выехал на обочину встречного движения, где наехал на группу пешеходов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло в 02:50 в субботу. За рулем иномарки был водитель 2002 года рождения.

В результате данной аварии пострадали семь пешеходов. Два человека после оказания медпомощи отпущены домой, еще двое были госпитализированы. Также трое пострадавших проходят медосмотр.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.

Ранее Toyota врезалась в остановку в районе дома № 62 на Дмитровском шоссе в столице. В результате аварии пострадала одна женщина.