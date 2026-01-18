Автомобиль перевернулся на МКАД в Москве и спровоцировал пробку

Во второй половине дня 18 января в Москве на 4-м километре МКАД в районе съезда № 4 произошла авария, в результате которой легковой автомобиль опрокинулся и спровоцировал пробку, об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса .

Предварительно известно, что на месте происшествия уже работают оперативные службы. Что стало причиной аварии, а также есть ли пострадавшие, на данный момент устанавливается.

Автомобилистов предупредили, что в районе съезда № 4 образовался затор, в связи с чем лучше выбирать альтернативные пути для движения, чтобы не усугублять ситуацию.

Также водителям напоминают, что в связи с риском образования гололедицы и в Москве, и в Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности. При движении настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим, а также боковой интервал и расстояние между транспортными средствами.

