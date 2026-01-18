В Московском регионе из-за гололедицы ввели «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики Гидрометцентра России предупредили жителей и гостей Москвы, а также Подмосковья об опасности в виде гололедицы. В связи с этим в Московском регионе ввели до вечера 20 января «желтый» уровень погодной опасности.

В Москве гололедица на дорогах может образовываться с настоящего момента до 21:00 20 января. В связи с этим, автомобилистов просят быть предельно внимательными за рулем. Любая ошибка во время движения может спровоцировать непоправимые последствия.

Аналогичное предупреждение действует и для Подмосковья. В регионе также до 20 января до 21:00 возможно образование гололедицы на дорогах.

«Желтый» уровень опасности — это потенциально опасная погода, когда всем жителям и туристам рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности как при движении на транспорте, так и при перемещении по населенным пунктам пешком.

Ранее сообщалось, что ночью 18 января Подмосковье накрыли 25-градусные морозы. Холоднее всего было в южных районах региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.