сегодня в 16:38

Автомобиль опрокинулся на Волгоградском проспекте в Москве в результате ДТП

Дорожная авария с последующим опрокидыванием автомобиля произошла на Волгоградском проспекте, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

ДТП случилось в районе пересечения с Волжским бульваром. На месте работают оперативные службы.

Обстоятельства происшествия выясняются. Информация о наличии пострадавших на данный момент неизвестна.

Из-за ДТП движение в этом районе некоторое время было затруднено. Сейчас оно восстановлено.

Утром в четверг грузовик завалился набок при неудачном повороте в центре Москвы. Транспортному средству не хватило места для выполнения маневра.

