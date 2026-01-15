сегодня в 11:27

Грузовик завалился на бок при неудачном повороте в центре Москвы

Утром 15 января в Москве на съезде с Третьего транспортного кольца на улицу 1905 года опрокинулся на бок грузовик. Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Предварительно известно, что грузовик завалился на бок при попытке войти в узкий поворот. Транспортному средству не хватило места для выполнения маневра.

На опубликованном кадре видно, что в кузове находился груз, который вывалился на обочину. Рядом с транспортным средством стоит мужчина в желтом жилете.

На момент публикации заметки никакой информации о состоянии водителя не поступало. Автомобилистов предупредили, что данное ДТП может спровоцировать затор.

Согласно сервису 2GIS, на момент публикации заметки в районе пересечения улицы 1905 года и Третьего транспортного кольца образовалась небольшая пробка.

