Грузовик завалился на бок при неудачном повороте в центре Москвы
Фото - © Telegram-канал «МК: срочные новости»
Утром 15 января в Москве на съезде с Третьего транспортного кольца на улицу 1905 года опрокинулся на бок грузовик. Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».
Предварительно известно, что грузовик завалился на бок при попытке войти в узкий поворот. Транспортному средству не хватило места для выполнения маневра.
На опубликованном кадре видно, что в кузове находился груз, который вывалился на обочину. Рядом с транспортным средством стоит мужчина в желтом жилете.
На момент публикации заметки никакой информации о состоянии водителя не поступало. Автомобилистов предупредили, что данное ДТП может спровоцировать затор.
Согласно сервису 2GIS, на момент публикации заметки в районе пересечения улицы 1905 года и Третьего транспортного кольца образовалась небольшая пробка.
