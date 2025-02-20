Автомобиль насмерть сбил оленя на дороге в Подмосковье
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Автомобиль протаранил оленя на дороге на юге Подмосковья. Животное умерло, сообщает Telegram-канал «Чехов Вид» со ссылкой на местные группы.
Мужчина сбил оленя на автомобильной дороге Белоусово-Серпухов. Авария произошла 19 февраля.
Мужчина, находившийся за рулем, получил травмы.
На опубликованных фотографиях видно, что у автомобиля смят передний капот. Также сломана одна фара.
Ранее сообщалось, что в конце декабря 2024 года на дорогах Московской области сбили лося и косулю.