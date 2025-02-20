сегодня в 17:21

Автомобиль насмерть сбил оленя на дороге в Подмосковье

Автомобиль протаранил оленя на дороге на юге Подмосковья. Животное умерло, сообщает Telegram-канал « Чехов Вид » со ссылкой на местные группы.

Мужчина сбил оленя на автомобильной дороге Белоусово-Серпухов. Авария произошла 19 февраля.

Мужчина, находившийся за рулем, получил травмы.

На опубликованных фотографиях видно, что у автомобиля смят передний капот. Также сломана одна фара.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2024 года на дорогах Московской области сбили лося и косулю.