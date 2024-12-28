Лося и косулю сбили на дорогах Подмосковья в последнюю рабочую неделю года

В последнюю рабочую неделю года на дорогах Московской области сбили лося и косулю. Оба животных погибли, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Происшествия случились на дороге Серпухов-Протвино и Каданок-Двойни в округе Егорьевск.

Виновным в их гибели предстоит выплатить крупные штрафы. Автомобилисты и их пассажиры в происшествиях не пострадали.

Встреча с крупным копытным на дорогах Подмосковья — совсем не редкость. К сожалению, это иногда заканчивается авариями.

Водители, виновные в гибели животных, обязаны заплатить штрафы: за лося — 80 тыс. рублей, за косулю — 40 тыс. рублей.

В Управлении государственного охотничьего контроля (надзора) Комитета лесного хозяйства Московской области уточнили, что крупные копытные на основании положений части 1 статьи 11 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» относятся к охотничьим ресурсам и являются элементами естественной природной среды.

Места появления диких животных на дорогах хорошо известны и обозначаются дорожными знаками «Дикие животные». Они предупреждают водителя о возможном выходе на дорогу диких зверей, таких как олени, козы, лоси, медведи.

Знаки имеют форму треугольника белого цвета с красной окантовкой, на котором изображен силуэт оленя.

Устанавливаются в населенных пунктах на расстоянии 50–100 метров до опасного участка, а за их чертой — на расстоянии 150–300 метров. В случае необходимости знак может устанавливаться и на другом расстоянии, но тогда он в обязательном порядке дополняется табличкой, которая точно указывает расстояние от знака до участка повышенной опасности.

Водитель, увидев знак «Дикие животные», должен снизить скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшего на проезжую часть дикого зверя.

Будьте осторожнее на дорогах, граничащих с лесом. Особенно в темное время суток.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.