Автобус задымился возле станции метро «Алексеевская» в Москве

Фото - © https://t.me/dtp777/Telegram-канал «ДТП И ЧП Москва и МО»

сегодня в 11:54

В столице возле станции метро «Алексеевская» задымился автобус, сообщает Telegram-канал « ДТП И ЧП Москва и МО ».

Очевидцы утверждают, что все пассажиры выбежали из транспортного средства.

О причинах происшествия и пострадавших информации нет.

В понедельник в Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за сильной жары. Синоптики прогнозируют температуру воздуха от плюс 30 до плюс 32 градусов.