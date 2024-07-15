В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары

сегодня в 08:50

В столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жаркой погоды с температурой воздуха от плюс 30 до плюс 32 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения продлится с 12:00 15 июля до 12:00 17 июля.

В Московском регионе также с 12:00 до 21:00 16 июля объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы.

«Оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Предыдущий, «желтый», уровень означает потенциально опасную погоду.

Синоптики прогнозируют в Подмосковье и столице переменную облачность. Температура воздуха составит от плюс 29 до плюс 31 градуса.