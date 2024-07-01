Автобус врезался в дерево на улице Ворошилова в Серпухове
Фото - © Пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области
Водитель за рулем автобуса наехал на бордюр и столкнулся с деревом на улице Ворошилова в Серпухове, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.
ДТП произошло в районе 14:20 в понедельник. В результате дорожной аварии никто не пострадал.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. По результатам начатой проверки специалисты примут решение в установленном законом РФ порядке.
Ранее автобус снес остановку с людьми в Бийске (Алтай) после столкновения с грузовой машиной. В результате аварии пострадали два человека.