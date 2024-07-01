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Автобус врезался в дерево на улице Ворошилова в Серпухове

Водитель за рулем автобуса наехал на бордюр и столкнулся с деревом на улице Ворошилова в Серпухове, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

ДТП произошло в районе 14:20 в понедельник. В результате дорожной аварии никто не пострадал.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. По результатам начатой проверки специалисты примут решение в установленном законом РФ порядке.

Ранее автобус снес остановку с людьми в Бийске (Алтай) после столкновения с грузовой машиной. В результате аварии пострадали два человека.