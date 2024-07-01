Жуткое ДТП: автобус снес остановку с людьми на Алтае, есть раненые

Два человека пострадали из-за аварии с участием автобуса в Алтайском крае

На Кожзаводской улице в Бийске 1 июля случилось крупное ДТП — автобус влетел в остановку с людьми после столкновения с грузовиком. Двое человек пострадали, сообщает aif.ru .

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель грузовика Hino 500 нарушил безопасную дистанцию и, не справившись с управлением, столкнулся с автобусом марки «ПАЗ». Пассажирский автобус въехал в остановку, после чего улетел в кювет. Транспорт придавил двух людей — мужчину и 17-летнюю девушку, они не могли выбраться из-под автобуса.

«Много крови, первое время стонали от боли, но потом затихли. Через семь минут приехали ДПС, МЧС и скорые», — поделился очевидец аварии.

Застрявших под автобусом людей вызволили спасатели. Они были доставлены в больницу. Главврач «Станции скорой медицинской помощи Бийска» Алексей Карнаухов описал состояние мужчины как тяжелое, девушка находится в состоянии средней степени тяжести.

В момент аварии в автобусе находились пять пассажиров. Никто из них не пострадал.

На месте происшествия работает прокурор Бийска Владимир Евдокимов. Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших аварии.