Автобус влетел в эстакаду и перевернулся в Турции. Есть погибшие

Автобус попал в смертельное ДТП в Турции

Смертельное ДТП с участием автобуса произошло в столице Турции Анкаре. Общественный транспорт влетел в эстакаду и перевернулся, сообщает РЕН ТВ .

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением. В результате автобус вылетел с дороги и врезался в опору пешеходного перехода.

Жертвами аварии стали четыре человека. Еще 13 получили травмы.

Всех раненых достали из автобуса и госпитализировали. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

В Сети появились кадры с места происшествия. На видео показан перевернувшийся автобус, из которого достают пассажиров. Судя по кадрам, на месте дежурит большое количество карет скорой помощи.

Ранее пьяная водитель Toyota протаранила группу подростков в Братске Иркутской области. Инцидент случился на нерегулируемом пешеходном переходе.

