Автобус влетел в эстакаду и перевернулся в Турции. Есть погибшие
Смертельное ДТП с участием автобуса произошло в столице Турции Анкаре. Общественный транспорт влетел в эстакаду и перевернулся, сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением. В результате автобус вылетел с дороги и врезался в опору пешеходного перехода.
Жертвами аварии стали четыре человека. Еще 13 получили травмы.
Всех раненых достали из автобуса и госпитализировали. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
В Сети появились кадры с места происшествия. На видео показан перевернувшийся автобус, из которого достают пассажиров. Судя по кадрам, на месте дежурит большое количество карет скорой помощи.
Ранее пьяная водитель Toyota протаранила группу подростков в Братске Иркутской области. Инцидент случился на нерегулируемом пешеходном переходе.
