Автобус с пассажирами перевернулся в Афганистане под давлением потока воды

Автобус с пассажирами перевернулся под давлением потока воды, вызванным потопами в Афганистане, сообщает РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах видно, как течение сносит и переворачивает автобус, в котором находятся люди. Очевидцы и сами пассажиры стали помогать застрявшим — один из мужчин пытался разбить окно ногой, потом он начал вытягивать сограждан.



Из-за дождя движение по основным трассам провинции Герат осложнилось. Жителей призвали без необходимости не выезжать по нескольким маршрутам.

