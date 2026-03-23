Грузовик влетел в стадо коров в Приморье, владелец животных заплатит штраф

Большегруз Mercedes-Benz Actros наехал на стадо коров на 632 километре трассы «Хабаровск-Владивосток» в Приморском крае. Животные переходили дорогу, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Коровы были на самовыпасе. Они переходили дорогу с обочины на участке, где заканчивается леера.

В результате ДТП погибли четыре коровы. Водитель Mercedes-Benz не пострадал.

Столкновение случилось ночью. Были туман и мокрый асфальт.

28-летнего владельца коров оштрафовали по части 2 статьи 12.29 КоАП России (нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения»). В ГАИ напомнили, что при плохой погоде водителям нужно проявлять особую внимательность.

