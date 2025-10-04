Автобус с детьми столкнулся с 2 грузовиками в Приморском крае

В Дальнереченске Приморского края два грузовика зажали автобус с детьми, пострадавшим оказывают медпомощь, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Вечером 4 октября на 349 км + 879 м автодороги А- 370 «Уссури» произошла дорожная авария. Водитель одного из большегрузов, не выдержав дистанцию на трассе, столкнулся с автобусом, следовавшим в попутном направлении в сторону Хабаровска, из-за этого автобус также столкнулся с впереди движущимся грузовиком.

В момент ДТП в автобусе ехали восемь пассажиров, шесть из них — дети 2011 и 2013 годов рождения. Пассажирам оказывается медпомощь.

На место происшествия для координации работы силовиков выехала заместитель Дальнереченского межрайонного прокурора Екатерина Попкова. По результатам начатой из-за аварии проверки будет дана оценка законности итогового решения.

Ранее три человека погибли в ДТП с лошадью в Башкирии.

