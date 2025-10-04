Три человека погибли при ДТП с лошадью в Башкирии

Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием лошади в Башкирии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Предварительно, прошедшей ночью на 3 км автодороги Елбулак- Матвеевка — Бижбуляк 24-летний водитель автомобиля Lada Priora сбил лошадь, не справился с управлением и вылетел в кювет, где легковушка перевернулась и опрокинулась. В результате аварии погибли водитель, а также 17-летние девушка и юноша.

Прокуратура устанавливает все причины и обстоятельства смертельного ДТП.

