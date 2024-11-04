Автобус с десятками людей упал в ущелье на севере Индии

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Times of India: 36 человек погибли из-за падения автобуса в ущелье в Индии

Около 36 человек умерли, и еще 10 получили травмы из-за того, что автобус упал в ущелье. Инцидент произошел на севере Индии, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал Times of India.

Виновник ДТП — водитель автобуса. Он ехал по опасному участку горной трассы и утратил управление над транспортным средством. В результате оно сорвалось в пропасть, глубина которой составляет 200 метров.

Автобус критически поврежден. Раненых отправили в больницу.

Ранее в городе Белово Кемеровской области автобус сбил женщину. В руках у нее была деревяшка.