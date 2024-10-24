В Белове автобус сбил женщину с крупной деревяшкой в руках

В Белове пассажирский автобус сбил женщину на улице Октябрьская. Пользователи сообщества «Типичное Белово» рассказали, что водитель поздно заметил пешехода, и в результате столкновения женщина получила тяжелые травмы, сообщает «Сiбдепо» .

Один из очевидцев отметил, что пострадавшая была в крови и не могла самостоятельно передвигаться, ее доставили в машину скорой помощи на носилках.

Интересный момент заключается в том, что у женщины в руках находился крупный деревянный предмет, что вызвало дискуссии среди пользователей.

Некоторые считают, что автобус мог не сбить женщину, а ударить именно этот предмет.

«Говорят, он ударил деревяшку и остановился. А ее крутануло, и она упала головой на бордюр», — высказался один из комментаторов.

В соцсетях появилось видео с камеры водителя, на котором можно увидеть детали происшествия. Правоохранительные органы пока не предоставили официальный комментарий по поводу случившегося.