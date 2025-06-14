Автобус опрокинулся в Хабаровском крае

В Хабаровском крае автобус опрокинулся с работниками строительной компании, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в своем Telegram-канале .

ДТП произошло около 3.00 по местному времени в районе 139 км автодороги «Хабаровск-Лидога-Ванино».

По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса Yutong не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. Внутри находилось 13 работников строительной компании. Пострадавшим в аварии оказана медицинская помощь. Некоторым потребовалась госпитализация.

По факту произошедшего проводится проверка.

Во второй половине дня 13 июня в Подмосковье рейсовый автобус врезался в КамАЗ. В результате аварии пострадали семь человек, но через некоторое время стало известно, что травмированных больше — десять человек.