сегодня в 12:22

Автобус опрокинулся на обочину в Воскресенске

В Воскресенске устанавливают обстоятельства аварии. Водитель не справился с управлением, из-за чего автобус опрокинулся на обочину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло на 6 км дороги ММК — Чечевилово — МБК. 57-летний водитель ехал за рулем автобуса марки «ПАЗ», но не справился с управлением.

В результате транспорт опрокинулся на обочину. В салоне не было пассажиров, поэтому обошлось без пострадавших.

Ранее фура столкнулась с иномаркой на 28-м км ЦКАД в Дмитровском округе. На опубликованных кадрах видно, как в результате столкновения большегруз буквально превратил иномарку в груду металла.

