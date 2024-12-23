Автобус мог не пропустить машину МЧС при ДТП на юге Москвы

Водитель автобуса, по предварительной информации, не пропустил автомобиль МЧС со включенным спецсигналом на перекрестке в Москве, в результате чего произошло массовое ДТП, сообщает РИА Новости .

«Он (автомобиль МЧС — ред.) с мигалкой ехал. И автобус его не пропустил», — рассказал один водитель.

Вечером 22 декабря на Новочеркасском бульваре в Москве произошла массовая авария с участием пожарной машины и автобуса. В ДТП попали автобус, пожарная машина и несколько легковых автомобилей. В результате аварии пострадали 15 человек.

На место аварии прибыли несколько машин скорой медицинской помощи. Также на место ДТП прибыл вертолет.