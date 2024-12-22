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Число пострадавших в массовом ДТП в Москве выросло до 12 человек

Число пострадавших в массовом ДТП в Москве увеличилось до 12 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Вечером 22 декабря на Новочеркасском бульваре в Москве произошла массовая авария с участием пожарной машины и автобуса. В ДТП попали автобус, пожарная машина и несколько легковых автомобилей.

На место аварии прибыли несколько машин скорой медицинской помощи. Также на место ДТП прибыл вертолет.

По предварительной информации, водитель автомобиля «КАМАЗ» проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автобусом и тремя автомобилями, стоящими в ожидании разрешающего сигнала светофор.