Австралиец голыми руками обезвредил одного боевика в Сиднее

Мужчина голыми руками обезвредил одного из боевиков в австралийском Сиднее. Герой подбежал и выхватил оружие, сообщает Baza .

На опубликованной записи мужчина прячется за машиной рядом со стрелком. Он выжидает подходящий момент, подбегает к злоумышленнику и нападает на него.

Между стрелком и мужчиной завязывается драка. Герой выхватывает ружье и отталкивает от себя злоумышленника.

Преступник медленно отошел.

В Сиднее 14 декабря неизвестные устроили стрельбу на побережье. Погибли 10 человек. Ранены оказались 60. Инцидент произошел во время торжеств в честь начала Хануки. На месте происшествия собрались несколько тыс. членов еврейской общины.

