10 человек погибли и еще 60 были ранены во время стрельбы в Сиднее

В Австралии неизвестные устроили стрельбу на побережье, в результате чего погибли минимум 10 человек, еще 60 получили телесные повреждения. В Сети появились кадры с места преступления, на которых видно, как очевидцы оказывали помощь пострадавшим, сообщает SHOT .

Неизвестные начали стрелять в разгар торжеств по случаю начала Хануки, на которые собралось несколько тысяч членов еврейской общины. Предварительно известно, что среди погибших есть даже дети.

По информации местных новостных агентств, было произведено не менее 12 выстрелов. Среди пострадавших есть также полицейский. Один из стрелявших был убит, второй получил ранения и был взят под стражу.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных открыли стрельбу в Сиднее, предположительно, из винтовок.

