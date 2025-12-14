сегодня в 11:48

Двое мужчин с винтовками открыли огонь в Сиднее

В окрестностях сиднейского пляжа Бонди произошел инцидент со стрельбой, устроенной неустановленными лицами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на BNO News.

В связи с информацией о вооруженных людях, появившихся в районе пляжа Бонди в Сиднее, австралийская полиция проводит специальную операцию.

В настоящее время полиция принимает меры в связи с происшествием, разворачивающимся на пляже Бонди, и настоятельно рекомендует гражданам держаться подальше от этого места. Находящимся на месте происшествия рекомендуется найти убежище.

На распространившихся в Сети кадрах видно, что двое мужчин стреляли из винтовок.

Несколько человек пострадали, один подозреваемый в стрельбе был ликвидирован, а другой — ранен и задержан.

